«Пленки Ермака»: глава Офиса президента «открестился» от брата, Зеленский кивает на правоохранителей, фото — Гетман

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«Пленки Ермака» стали предметом обсуждения на встрече нардепов «Слуги народа» с президентом Владимиром Зеленским и самим главой ОП.

О скандальных пленках Гео Лероса полтора часа рассказывал Андрей Ермак, впоследствии кратко выступил Зеленский, а фракция приняла заявление по этому поводу.

Ермак рассказал, что эти видео ему якобы раньше предлагали выкупить, сообщает УП, ссылаясь на информацию одного из участников встречи. Но поскольку ни одного кадрового назначения, о которых шла речь на видео, не было реализовано, Ермак отказался платить.

LIGA.net со ссылкой на свои источники рассказывает, что Ермак на встрече сказал, что брат «действовал в одиночку», а президент Зеленский пробыл на встрече 15 минут и посоветовал отдать дело правоохранителям.

Мы честные, и нам не нужно лишний раз доказывать, — приводит собеседник издания слова главы государства.

Ермак, кроме того, заявил что брат действовал в одиночку, и долго рассказывал о Леросе.

Впоследствии фракция СН опубликовала заявление по результатам встречи с Зеленским и Ермаком. В нем «слуги» призвали правоохранительные и антикоррупционные органы провести расследование, чтобы установить, были ли факты коррупции, выяснить, кто сделал записи.

В случае установления факта коррупционных действий или других преступлений все виноватые должны быть наказаны независимо от званий, должностей, семейных связей и близости к власти, — подытожили во фракции.

После такого заявления в СМИ начала распространяться информация о том, что руководитель Офиса президента хочет устранить Давида Арахамию с поста главы фракции. Источники «Страна» в «Слуге народа» говорят, что приказы сместить Арахамию пока с Банковой не спускались.

Журналист Владимир Бойко сравнил обстановку в Офисе президента с «пожаром в доме разврата». Ермак находится в полушоковом состоянии и думает, существуют ли записи разговоров не только брата, но и его самого. Президент, по словам Бойко, «пытается понять, за которое именно назначение, санкционированное Зеленским, Ермак взял деньги и не пошла ли часть этих денег на оборудование персонального спортзала и неофициального офиса в доме, где проживает глава государства».