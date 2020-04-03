«Плівки Єрмака»: глава Офісу президента «відхрестився» від брата, Зеленський киває на правоохоронців, фото — Гетьман

https://racurs.ua/ua/n136192-plivky-iermaka-glava-ofisu-prezydenta-vidhrestyvsya-vid-brata-zelenskyy-kyvaie.html

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«Плівки Єрмака» стали предметом обговорення на зустрічі нардепів «Слуги народу» з президентом Володимиром Зеленським і самим очільником ОП.

Про скандальні плівки Гео Лероса півтори години розповідав Андрій Єрмак, згодом коротко виступив Зеленський, а фракція ухвалила заяву з цього приводу.

Єрмак розповів, що ці відео йому начебто раніше пропонували викупити, повідомляє УП за інформацією від одного з учасників зустрічі. Але оскільки жодного призначення, про які йшлося на відео, не було реалізовано, то Єрмак відмовився платити.

LIGA.net з посиланням на свої джерела розповідає, що Єрмак на зустрічі сказав, що брат «діяв сам», а президент Зеленський пробув на зустрічі 15 хвилин і порадив віддати справу правоохоронцям.

Ми чесні, і нам не потрібно це зайвий раз доводити, — наводить співрозмовник видання слова глави держави.

Єрмак, крім того, що брат діяв сам, довго розповідав про Лероса.

Згодом фракція СН опублікувала заяву за результатами зустрічі із Зеленським і Єрмаком. У ній «слуги» закликали правоохоронні та антикорупційні органи провести розслідування, щоб встановити, чи були факти корупції, з’ясувати, хто зробив записи.

У разі встановлення факту корупційних дій або інших злочинів все винуваті повинні бути покарані незалежно від звань, посад, сімейних зв’язків і наближеності до влади, — підсумували у фракції.

Після такої заявив у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що керівник Офісу президента хоче усунути Давида Арахамію з поста глави фракції.

Джерела «Страни» в «Слузі народу» кажуть, що наказ змістити Арахамію поки з Банкової не спускали.

Журналіст Володимир Бойко порівняв обстановку в Офісі президента наразі із «пожежою в будинку розпусти». Єрмак перебуває в напівшоковому стані й гадає, чи існують записи розмов не тільки брата, але і його самого. Президент, за словами Бойка, «намагається зрозуміти, за яке саме призначення, санкціоноване Зеленським, Єрмак взяв гроші й чи не пішла частина цих грошей на обладнання персонального спортзалу та неофіційного офісу в будинку, де проживає глава держави».