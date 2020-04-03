Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві лабораторно підтвердили в організмі 189 осіб. За минулу добу зафіксовано 28 нових випадків.

Вірус забрав життя ще двох осіб. Жертвами хвороби стали дві жінки 56 та 69 років. Таким чином у Києві вже троє жертв. Від коронавірусу вилікувалися 12 пацієнтів. Про це 3 квітня під час брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Госпіталізовані 13 хворих, а інші перебувають на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. За словами мера, ще медики протестували 400 осіб із пневмонією. Наразі чекають результат тестів.

Закликаю не ходити до церкви на Великдень. Не ходити в гості. Ми проговорили з представниками конфесій, можливість провести службу онлайн, — додав градоначальник.

Кличко радить згадати, з ким вони контактували останні два тижні. Закликав повідомляти лікарів к разі виникнення перших симптомів коронавірусу.

Підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались в наступних районах:

Голосіївський район +2

Дарницький район +4

Деснянський район +2

Дніпровський район +1

Оболонський район +2

Печерський район +1

Подільський район +1

Солом’янський район +5

Шевченківський район +10

Нагадаємо, Кличко повідомляв, що в Києві створений моніторинговий центр, який стежить за дотриманням правил самоізоляції особами, які проходять амбулаторне лікування вдома. Також проводиться спостереження за дотриманням правил обсервації людьми, які нещодавно повернулися до України з-за кордону.