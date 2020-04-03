«Не ходите в гости и в церковь на Пасху»: в Киеве уже 189 инфицированных и трое умерших от коронавируса, Кличко призывает сидеть домаhttps://racurs.ua/n136191-ne-hodite-v-gosti-i-v-cerkov-na-pashu-v-kieve-uje-189-inficirovannyh-i-troe-umershih.htmlРакурс
Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Киеве лабораторно подтвердили в организме 189 человек. За минувшие сутки зафиксировано 28 новых случаев.
Вирус унес жизни еще двух человек. Жертвами болезни стали две женщины 56 и 69 лет. Таким образом, в Киеве уже три жертвы. От коронавируса вылечились 12 пациентов. Об этом 3 апреля во время брифинга заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
Госпитализированы 13 больных, а другие находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По словам мэра, еще медики протестовали 400 человек с пневмонией. Сейчас ждут результатов тестов.
Призываю не ходить в церковь на Пасху. Не ходить в гости. Мы проговорили с представителями конфессий, возможность провести службу онлайн, — добавил градоначальник.
Кличко советует вспомнить, с кем люди контактировали последние две недели. Призвал обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавируса.
Подтвержденные случаи заражения добавились в следующих районах:
- Голосеевский район +2
- Дарницкий район +4
- Деснянский район +2
- Днепровский район +1
- Оболонский район +2
- Печерский район +1
- Подольский район +1
- Соломенский район +5
- Шевченковский район +10
Напомним, Кличко сообщал, что в Киеве создан мониторинговый центр, который следит за соблюдением правил самоизоляции лицами, которые проходят амбулаторное лечение дома. Также проводится наблюдение за соблюдением правил обсервации людьми, которые недавно вернулись в Украину из-за границы.