Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Киеве лабораторно подтвердили в организме 189 человек. За минувшие сутки зафиксировано 28 новых случаев.

Вирус унес жизни еще двух человек. Жертвами болезни стали две женщины 56 и 69 лет. Таким образом, в Киеве уже три жертвы. От коронавируса вылечились 12 пациентов. Об этом 3 апреля во время брифинга заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Госпитализированы 13 больных, а другие находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По словам мэра, еще медики протестовали 400 человек с пневмонией. Сейчас ждут результатов тестов.

Призываю не ходить в церковь на Пасху. Не ходить в гости. Мы проговорили с представителями конфессий, возможность провести службу онлайн, — добавил градоначальник.

Кличко советует вспомнить, с кем люди контактировали последние две недели. Призвал обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавируса.

Подтвержденные случаи заражения добавились в следующих районах:

Голосеевский район +2

Дарницкий район +4

Деснянский район +2

Днепровский район +1

Оболонский район +2

Печерский район +1

Подольский район +1

Соломенский район +5

Шевченковский район +10

Напомним, Кличко сообщал, что в Киеве создан мониторинговый центр, который следит за соблюдением правил самоизоляции лицами, которые проходят амбулаторное лечение дома. Также проводится наблюдение за соблюдением правил обсервации людьми, которые недавно вернулись в Украину из-за границы.