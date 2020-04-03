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Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

«Не ходите в гости и в церковь на Пасху»: в Киеве уже 189 инфицированных и трое умерших от коронавируса, Кличко призывает сидеть дома

3 апр 2020, 12:42
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Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Киеве лабораторно подтвердили в организме 189 человек. За минувшие сутки зафиксировано 28 новых случаев.

Вирус унес жизни еще двух человек. Жертвами болезни стали две женщины 56 и 69 лет. Таким образом, в Киеве уже три жертвы. От коронавируса вылечились 12 пациентов. Об этом 3 апреля во время брифинга заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Госпитализированы 13 больных, а другие находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По словам мэра, еще медики протестовали 400 человек с пневмонией. Сейчас ждут результатов тестов.

Призываю не ходить в церковь на Пасху. Не ходить в гости. Мы проговорили с представителями конфессий, возможность провести службу онлайн, — добавил градоначальник.

Кличко советует вспомнить, с кем люди контактировали последние две недели. Призвал обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавируса.

Подтвержденные случаи заражения добавились в следующих районах:

  • Голосеевский район +2
  • Дарницкий район +4
  • Деснянский район +2
  • Днепровский район +1
  • Оболонский район +2
  • Печерский район +1
  • Подольский район +1
  • Соломенский район +5
  • Шевченковский район +10

Карта заболевания COVID-19 в Киеве. Инфографика: Виталий Кличко в Telegram

Напомним, Кличко сообщал, что в Киеве создан мониторинговый центр, который следит за соблюдением правил самоизоляции лицами, которые проходят амбулаторное лечение дома. Также проводится наблюдение за соблюдением правил обсервации людьми, которые недавно вернулись в Украину из-за границы.

Источник: Ракурс


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