Коронавірус. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Коронавірус дістався до Збройних сил України. Перший випадок зараження зафіксовано в Хмельницькій області. Коронавірусом заразилася лікар-реаніматолог військового госпіталю.

Із кінця березня жінка перебувала вдома на амбулаторному лікуванні з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Вчора стан хворої погіршився і вона була госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія, повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

У той же день було проведено ПЛР-тест, результати якого підтвердили зараження коронавірусом. Наразі хвора отримує необхідну медичну допомогу, її стан оцінюється як задовільний.

Було визначено коло осіб, які контактували з інфікованою жінкою. Десять військовослужбовців відправлені на самоізоляцію. Сьогодні їм будуть зроблені тести методом ПЛР.

В усіх місцях можливого перебування зараженого військового лікаря проведена дезінфекція.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні на сьогоднішній день підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом. Померли від інфекції 20 пацієнтів, 13 осіб вилікувалися від COVID-19.