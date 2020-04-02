Коронавирус. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n136137-pervyy-sluchay-covid-19-v-vsu-v-hmelnickoy-oblasti-koronavirusom-zarazilas-voennyy-vrach.html

Ракурс

Коронавирус добрался до Вооруженных сил Украины. Первый случай заражения зафиксирован в Хмельницкой области. Коронавирусом заразилась военный врач-реаниматолог военного госпиталя.

С конца марта женщина находилась дома на амбулаторном лечении с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Вчера состояние больной ухудшилось и она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

В тот же день был проведен ПЦР-тест, результаты которого подтвердили заражение коронавирусом. В настоящее время больная получает необходимую медицинскую помощь, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Был определен круг лиц, которые контактировали с инфицированной женщиной. Десять военнослужащих отправлены на самоизоляцию. Сегодня им будут сделаны тесты методом ПЦР.

Во всех местах возможного пребывания зараженного военного врача проведена дезинфекция.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине на сегодняшний день подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом. Скончались от инфекции 20 пациентов, 13 человек излечились от COVID-19.