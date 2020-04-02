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Ракурс
Коронавирус. Фото: Укринформ

Первый случай COVID-19 в ВСУ: в Хмельницкой области коронавирусом заразилась военный врач

2 апр 2020, 11:45
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Коронавирус добрался до Вооруженных сил Украины. Первый случай заражения зафиксирован в Хмельницкой области. Коронавирусом заразилась военный врач-реаниматолог военного госпиталя.

С конца марта женщина находилась дома на амбулаторном лечении с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Вчера состояние больной ухудшилось и она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

В тот же день был проведен ПЦР-тест, результаты которого подтвердили заражение коронавирусом. В настоящее время больная получает необходимую медицинскую помощь, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Был определен круг лиц, которые контактировали с инфицированной женщиной. Десять военнослужащих отправлены на самоизоляцию. Сегодня им будут сделаны тесты методом ПЦР.

Во всех местах возможного пребывания зараженного военного врача проведена дезинфекция.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине на сегодняшний день подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом. Скончались от инфекции 20 пациентов, 13 человек излечились от COVID-19.

Источник: Ракурс


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