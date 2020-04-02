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Ракурс
Мария Бурдун, фото: социальные сети

Обыски у волонтеров: к Марии Бурдун пришли правоохранители

2 апр 2020, 11:22
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Волонтер Мария Бурдун заявила, что к ней сегодня пришли с обысками правоохранители.

Обыски проходят в ее доме и на даче, а также у ее матери. Об этом Бурдун сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Впоследствии Бурдун сообщила, что обыск почти завершился.

У мамы обыск был по беспределу по полной, — отметила волонтер.

В комментарии к своему посту в Фейсбуке Бурдун сообщила ветерану АТО Инне Грищенко, также известной как Пума, что эти обыски связаны с осуществляемым в отношении нее уголовным производством.

Ирину Грищенко и ее мужа Владислава Грищенко (добровольца, известного как Буча) задержали осенью прошлого года по подозрению в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской области Михаила Чекурака. В ноябре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что они также проходят по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года.

Напомним, 23 января суд заменил Грищенко меру пресечения на домашний арест.

Источник: Ракурс


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