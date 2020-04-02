Обшуки у волонтерів: до Марії Бурдун прийшли правоохоронці

Марія Бурдун, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n136136-obshuky-u-volonteriv-do-mariyi-burdun-pryyshly-pravoohoronci.html

Ракурс

Волонтер Марія Бурдун заявила, що до неї сьогодні прийшли з обшуками правоохоронці.

Обшуки відбуваються в її будинку та на дачі, а також у її матері. Про це Бурдун повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Згодом Бурдун зазначила, що обшук майже завершився.

У мами обшук був по безпредєлу по повній, — зазначила волонтерка.

У коментарі до свого посту у Фейсбуці Бурдун повідомила ветеранові АТО Інні Грищенко, також відомій як Пума, що ці обшуки пов’язані зі здійснюваним щодо неї кримінальним провадженням.

Ірину Грищенко та її чоловіка Владислава Грищенко (добровольця, відомого як Буча) затримали восени минулого року за підозрою у замаху на вбивство жителя Івано-Франківщини Михайла Чекурака. У листопаді того ж року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що вони також проходять у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у центрі Києва в липні 2016 року.

Нагадаємо, 23 січня суд замінив Грищенко запобіжний захід на домашній арешт.