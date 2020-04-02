У ЛДНР понад 500 осіб перебувають на обсервації та карантині. Фото: Большой Киев

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Ракурс

Карантин через коронавірус введений і на окупованому Донбасі. В ОРДЛО на карантині і обсервації перебувають близько 520 осіб.

Деяких з цих інфікованих бойовики можуть використовувати для провокацій на лінії розмежування, адже у них «немає нічого святого». Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, Україна не заперечує можливості того, що за завданням російських спецслужб бойовики дадуть жарознижувальні препарати інфікованій коронавірусом людині та відправлять її на КПВВ, де вона зможе заразити багатьох осіб. Тому за останню добу через пункт пропуску дозволили пройти тільки двом жителям підконтрольній Україні території.

Водночас Дейнеко зазначив, що в разі необхідності прикордонники йдуть назустріч і пропускають громадян навіть на окуповану територію Криму. Наприклад, була людина, у якої на півострові були батьки при смерті — його пропустили.

Він додав, що адмінкордон з Кримом за останню добу перетнули 127 осіб, з початку введення обмежень — близько 1 тис. осіб

Також, за словами Дейнека, на територію України під час дії карантину можуть в’їхати не тільки українці, а й іноземці, якщо у них є дозвіл на проживання. Також прикордонники пропускають осіб, у яких або батьки, або діти — громадяни України, а також акредитованих співробітників дипломатичних місій.

Як писав «Ракурс», Дейнеко також вважає, що карантин в Україні в зв’язку з поширенням коронавірусу можна було б не вводити, а лише обмежитися вимогою обов’язкової обсервації для всіх громадян, які в’їжджають у країну з-за кордону.