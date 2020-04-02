В ЛДНР более 500 человек находятся на обсервации и карантине. Фото: Большой Киев

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Карантин из-за коронавируса введен и на оккупированном Донбассе. В ОРДЛО на карантине и обсервации находятся около 520 человек.

Некоторых из этих инфицированных боевики могут использовать для провокаций на линии разграничения, ведь у них «нет ничего святого». Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, Украина не отрицает возможности того, что по заданию российских спецслужб боевики дадут жаропонижающее инфицированному коронавирусом и отправят на КПВВ, где он сможет заразить многих людей. Поэтому за последние сутки через пункт пропуска разрешили пройти только двум жителям подконтрольной Украине территории.

При этом Дейнеко отметил, что в случае необходимости пограничники идут на встречу и пропускают граждан даже на оккупированную территорию Крыма. Например, был человек, у которого на полуострове были родители при смерти — его пропустили.

Он добавил, что админграницу с Крымом за последние сутки пересекли 127 человек, с начала введения ограничений — около 1 тыс. человек.

Также, по словам Дейнеко, на территорию Украины во время действия карантина могут въехать не только украинцы, но и иностранцы, если у них есть вид на жительство. Также пограничники пропускают лиц, у которых либо родители, либо дети — граждане Украины, а также аккредитованных сотрудников дипломатических миссий.

Как писал «Ракурс», Дейнеко также считает, что карантин в Украине в связи с распространением коронавируса можно было бы не вводить, а лишь ограничиться требованием обязательной обсервации для всех граждан, которые въезжают в страну из-за границы.