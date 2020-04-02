Борис Филатов, фото: 056.ua

https://racurs.ua/n136134-gotovimsya-k-hudshemu-v-dnepre-vykopali-600-mogil-dlya-vozmojnyh-jertv-koronavirusa-filatov.html

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В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил на случай массовых жертв эпидемии коронавируса.

Также закуплены тысячи плотных пластиковых мешков для хранения тел. Об этом сегодня в своем Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Кроме того, по словам Филатова, в ближайшее время будет запрещено осуществлять вскрытие тел умерших с подтвержденным случаем коронавируса или подозрением на это заболевание.

Тела умерших будут выдавать в закрытых гробах, герметичных мешках и после дезинфекции.

Церемония захоронения умерших будет предусматривать присутствие не более одного человека на 10 кв. м.

Также Филатов отметил, что всех сотрудников моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Мы готовимся к худшему, — подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, количество обнаруженных в мире случаев коронавируса SARS-CoV-2 приближается к 1 млн, умерли уже более 47 тыс. человек.