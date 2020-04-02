Борис Філатов, фото: 056.ua

https://racurs.ua/ua/n136134-gotuiemosya-do-naygirshogo-u-dnipri-vykopaly-600-mogyl-dlya-mojlyvyh-jertv-koronavirusu-filatov.html

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У Дніпрі на території міських кладовищ викопали 600 могил на випадок масових жертв епідемії коронавірусу.

Також закуплені тисячі щільних пластикових мішків для зберігання тіл. Про це сьогодні у своєму Фейсбуці повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Крім того, за словами Філатова, найближчим часом буде заборонено здійснювати розтин тіл осіб, померлих з підтвердженим випадком коронавірусу чи підозрою на це захворювання.

Тіла померлих видаватимуть у закритих трунах, герметичних мішках та після дезінфекції.

Церемонія поховання померлих передбачатиме присутність не більше однієї людини на 10 кв. м.

Також Філатов зазначив, що всіх співробітників моргів (судмедексперти і санітари) забезпечують засобами індивідуального захисту.

Ми готуємося до найгіршого, — наголосив мер Дніпра.

Нагадаємо, кількість виявлених у світі випадків коронавірусу SARS-CoV-2 наближається до 1 млн, померли вже понад 47 тис. людей.