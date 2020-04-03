Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136205-koronavirus-v-ukrayini-u-vinnyci-infikovani-43-osoby-mayje-polovyna-medyky-video.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 у Вінницькій області підхопила 61 особа. Серед хворих — шестеро дітей.

Найбільше випадків зафіксовано у Вінниці, в місті захворіло вже 43 особи. З цього числа 20 осіб є медичними працівниками. Пологовий будинок № 2 та хірургічний корпус Подільського онкологічного центру закриті на карантин. Про це 3 квітня під час онлайн-брифінгу у Facebookзаявив мер Сергій Моргунов.

На сьогоднішній день у Вінниці на коронавірус захворіло 43 жителі, 20 з них — це медичні працівники з пологового будинку № 2, Подільського онкологічного центру і одна людина зі стоматологічної поліклініки, яка контактувала з хворим. Дванадцять осіб не були за кордоном, а це свідчить про поширення коронавірусної інфекції безпосередньо в місті. Вік інфікованих від 5 до 73 років, — йдеться у відео.

Стаціонарне лікування проходять 18 осіб: більшість перебуває в інфекційному відділенні, одна дитина знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Моргунов додав, що в місцевому онкологічному центрі обстежили 109 контактних осіб, у тому числі 84 співробітників і 13 пацієнтів з можливої первинної зони контакту. Коронавірус виявили у семи осіб — чотирьох лікарів, двох медичних сестер та одної санітарки. Всі хворі перебувають під наглядом сімейних лікарів. Хвороба у них протікає в легкій формі.

Нагадаємо, коронавірус SARS-CoV-2 дістався до військовослужбовців Збройних сил України. У війську вже зафіксовано два випадки інфікування.