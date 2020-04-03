Карантин незаконен: предприниматель из Одесской области обжаловал в ОАСК правительственное решение, фото — Ubr.ua

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Карантин в Украине незаконен. Так считает предприниматель из Одесской области, который подал иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК).

В нем говорится о том, что постановление Кабинета министров Украины № 211 от 11 марта «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» нарушает конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности, сообщает «Судебная власть».

Иск касается ограничения работы учреждений питания и развлекательных центров до 24 апреля, поскольку правительственное решение запрещает бизнесу принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах и фитнес-центрах.

Сейчас в ОАСК решают, открывать ли производство по этому административному делу.

Напомним, что правительство в несколько этапов вводило все более жесткие меры карантина.

Сегодня новые ограничения предусмотрели запрет передвижения по улицам более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей. Правительство призывает воздержаться от шашлыков, от прогулок в парках и массовых местах отдыха на ближайшие несколько недель. Для всех лиц, прибывающих в Украину, будет введена обязательная обсервациям сроком на 14 суток. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен.

Этой ночью перекрыли дороги, ведущие в Черновицкую область.