Карантин в Украине продлили и ужесточили: запрещено посещать интернаты и дома престарелых

Карантин в Украине продлили и ужесточили: запрещено посещать школы-интернаты и дома престарелых. Фото: Мир новостей

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Ракурс

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, но помимо этого правительство решило ужесточить ограничения. До конца карантина запрещено посещать паллиативные учреждения и заведения соцзащиты, в которых проживают дети, престарелые люди и лица с инвалидностью.

Кабмин принял 2 апреля соответствующее постановление № 255, сообщает Правительственный портал.

В документе указано, что теперь запрещены посещения учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь или социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица со стойкими интеллектуальными или психическими нарушениями.

Также запрещено посещать учреждения, которые оказывают социальные услуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах. Исключения предусмотрены для учреждений, которые оказывают услуги экстренно (кризисно).

Кроме того, запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, а также пунктов временного размещения беженцев. Исключения предусмотрены для лиц, которые оказывают правовую помощь лицам, находящимся в указанных пунктах.

Как ранее писал «Ракурс», одесский предприниматель подал иск в Окружной административный суд Киева о том, что введенный Кабмином карантин в Украине нарушает конституционное право украинцев на ведение предпринимательской деятельности.