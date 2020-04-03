Общественное место: где запрещено находиться без маски во время карантина

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136213-obschestvennoe-mesto-gde-zaprescheno-nahoditsya-bez-maski-vo-vremya-karantina.html

Ракурс

Продление карантина в Украине и распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к введения правительством более жестких ограничений во время карантина.

Кабинет министров ввел запрет на пребывание граждан без масок во всех общественных местах. За нарушение правил карантина украинцам грозят штрафы. Новые правила заработают уже с 6 апреля.

Определение термина «общественное место» указывается в законе Украины «О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» и приказе Министерства обороны Украины «Об утверждении инструкции об организации патрульно-постовой службы военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины».

Отмечается, что общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или за приглашением, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

В статье 13 закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» общественным местами определяются следующие места:

лифты;

таксофоны;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

остановки общественного транспорта;

аэропорты и вокзалы;

детские площадки;

помещения и территории спортивных сооружений и учреждений (стадионы, спортивные площадки);

помещения заведений общественного питания (рестораны, кафе и т. д);

помещения учреждений культуры;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц (и аналогичных средств размещения — хостелы, общежития и тому подобное).

В Украине перечень общественных мест может варьироваться. Местные власти городов и городков обычно в этот перечень включают: парки, скверы или площади, учреждения культуры, образования, здравоохранения, детские площадки, остановки общественного транспорта. Также в этот перечень могут включать рынки, ярмарки, кладбища.

Например, в Киеве ориентировочный список общественных мест определен решением горсовета от 2008 года относительно запрета или ограничения на табакокурение. В этот перечень включены:

детские площадки;

места детского отдыха, включая игротеки, компьютерные клубы, кинотеатры и прилегающая к ним территория;

остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;

лифты, домовые лестницы и подъезды многоэтажных жилых домов, общежития, подземные переходы, таксофоны;

церкви и 50-метровая зона вокруг них;

учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

зоны отдыха, в частности парки, пляжи, скверы;

летние площадки, закрытые и открытые спортивные сооружения;

рабочие места на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности;

офисные помещения предприятий, учреждений, организаций, субъектов предпринимательской деятельности, которые пользуются наемной рабочей силой;

заведения торговли закрытого и открытого типов, включая торговые ряды, киоски, рынки, ярмарки, оптовые и мелкооптовые базы, магазины;

объекты общественного питания: рестораны, бары, пабы, кафе;

ночные клубы и дискотеки, заведения игорного развлекательной сферы;

органы государственной власти и местного самоуправления.

Как известно, нарушение правил карантина в Украине наказывается штрафом от 17 тыс. до 32 тыс. грн и от 34 тыс. до 170 тыс. для должностных лиц. Кроме того, введена уголовная ответственности за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний — штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, с 6 апреля в Украине будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей.