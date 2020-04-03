Коронавирус в Украине: часть судов лишь на 9% обеспечена масками

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Ракурс

Карантин в Украине из-за коронавируса внес коррективы в работу судов, однако ни один суд не прекратил выполнять свои функции. Вместе с тем, служители Фемиды жалуются на проблемы с наличием базовых средств защиты.

Мы работаем в условиях дефицита государственного бюджета. И имеем печальную статистику, когда суды не обеспечены даже масками — уровень обеспечения в некоторых судах составляет 9%. Эту проблему перевели на самих судей и работников аппаратов судов, — рассказала «Громадському» пресс-секретарь судебной власти Украины Оксана Лысенко.

По ее словам, подобная ситуация накладывает на судей личную ответственность по обеспечению работы в условиях пандемии. Сейчас украинские суды продолжают рассматривать дела, в том числе и те, которые возникли из-за нарушения гражданами правил карантина.

Сегодня жителя Сум оштрафовали на 17 тыс. грн — он вышел в магазин без маски… Мы уже видим, что эта категория дел становится массовой: нарушение правил карантина, незаконный вывоз масок, — добавила Лысенко.

В то же время бывший министр правительства Дмитрий Дубилет 3 апреля в Телеграмм отметил, что коронавирус может обеспечить основу для реализации важной судебной реформы. Он убежден, что служителям Фемиды по завершении карантина следует использовать и усовершенствовать опыт дистанционной работы. Дубилет считает, что это позволит сделать судебные заседания открытыми для общественности и существенно снизит коррупцию в судебной системе.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, Кабинет министров ужесточил карантин в Украине.