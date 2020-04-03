Коронавірус в Україні: частина судів лише на 9% забезпечена масками

https://racurs.ua/ua/n136212-koronavirus-v-ukrayini-chastyna-sudiv-lyshe-na-9-zabezpechena-maskamy.html

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Карантин в Україні через коронавірус вніс корективи у роботу судів, однак жоден суд не припинив виконувати свої функції. Разом з тим, служителі Феміди скаржаться на проблеми з наявністю базових засобів захисту.

Ми працюємо в умовах дефіциту державного бюджету. І маємо сумну статистику, коли суди не забезпечені навіть масками — рівень забезпечення в деяких судах складає 9%. Цю проблему переклали на самих суддів і працівників апаратів судів, — розповіла «Громадському» речниця судової влади України Оксана Лисенко.

За її словами, подібна ситуація накладає на суддів особисту відповідальність забезпечення роботи в умовах пандемії. Нині українські суди продовжують розглядати справи, зокрема й ті, які виникли через порушення громадянами правил карантину.

Сьогодні мешканця Сум оштрафували на 17 тис. грн — він вийшов до магазину без маски… Вже ми бачимо, що це масова категорія справ: порушення правил карантину, незаконне вивезення масок, — додала Лисенко.

Водночас колишній міністр уряду Дмитро Дубілет 3 квітня у Телеграм зазначив, що коронавірус може призвести до реалізації важливої судової реформи. На його думку, служителям Феміди по завершенні карантину варто використати та вдосконалити досвід дистанційної роботи. Дубілет вважає, що це дасть змогу зробити судові засідання відкритими для громадськості та істотно знизити корупцію у судовій системі.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, Кабінет міністрів України посилив обмеження.