Украина разрабатывает крылатые ракеты «Нептун»

https://racurs.ua/n136210-ukrainskie-krylatye-rakety-kompleks-neptun-uspeshno-porazil-nadvodnye-celi-video.html

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Ракетный комплекс «Нептун» вчера прошел успешные испытания на юге Одесской области, где расположен полигон «Алибей».

Была проведена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальности и точности поражения морских целей. Три запущенные ракеты поразили надводные мишени. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Стрельба велась на расстояние около 100 км.

Я надеюсь, что наша дальнейшая работа завершится принятием на вооружение в ближайшее время этого комплекса «Нептун», — отметил после успешных пусков генеральный конструктор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.

«Нептун» — это комплекс противокорабельных крылатых ракет наземного базирования. Он предназначен для поражения боевых кораблей противника, также может поражать береговые радиоконтрастные цели.

Напомним, в прошлом году стали известны характеристики комплекса «Нептун».