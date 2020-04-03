Україна розробляє крилаті ракети «Нептун»

https://racurs.ua/ua/n136210-ukrayinski-krylati-rakety-kompleks-neptun-uspishno-vrazyv-nadvodni-cili-video.html

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Ракетний комплекс «Нептун» вчора пройшов успішні випробування на півдні Одеської області, де розташований полігон «Алібей».

Було здійснено перевірку тактико-технічних характеристик, зокрема, щодо дальності та точності ураження морських цілей. Три запущені ракети вразили надводні мішені. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Стрільба велася на відстань близько 100 км.

Я сподіваюся, що наша подальша робота завершиться прийняттям на озброєння найближчим часом цього комплексу «Нептун, — зазначив після успішних пусків генеральний конструктор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов.

«Нептун» — це комплекс протикорабельних крилатих ракет наземного базування. Він призначений для ураження бойових кораблів супротивника, також може вражати берегові радіоконтрастні цілі.

Нагадаємо, торік стали відомі характеристики комплексу «Нептун».