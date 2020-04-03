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Україна розробляє крилаті ракети «Нептун»
Українські крилаті ракети: комплекс «Нептун» успішно вразив надводні цілі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136210-ukrayinski-krylati-rakety-kompleks-neptun-uspishno-vrazyv-nadvodni-cili-video.htmlРакурс
Ракетний комплекс «Нептун» вчора пройшов успішні випробування на півдні Одеської області, де розташований полігон «Алібей».
Було здійснено перевірку тактико-технічних характеристик, зокрема, щодо дальності та точності ураження морських цілей. Три запущені ракети вразили надводні мішені. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Стрільба велася на відстань близько 100 км.
Я сподіваюся, що наша подальша робота завершиться прийняттям на озброєння найближчим часом цього комплексу «Нептун, — зазначив після успішних пусків генеральний конструктор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов.
«Нептун» — це комплекс протикорабельних крилатих ракет наземного базування. Він призначений для ураження бойових кораблів супротивника, також може вражати берегові радіоконтрастні цілі.
Нагадаємо, торік стали відомі характеристики комплексу «Нептун».
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