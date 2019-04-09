Український комплекс «Нептун». Фото: Сергій Згурець у Facebook

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Стали відомі характеристики та нові деталі українського комплексу крилатих ракет РК-360МЦ, який більш відомий як «Нептун».

Днями в Одеській області відбулися випробування крилатих ракет, військові продемонстрували склад комплексу: рухомий командний пункт РКП-360, уніфіковану пускову установку УСПУ-360, транспортно-заряджаючу машину ТЗМ-360 та транспортну машину ТМ-360. Військовий експерт Сергій Згурець вирішив розкрити технічні характеристики та особливості бойової одиниці. Відповідну інформацію він розмістив 9 квітня на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, РК-360МЦ — це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою Р-360. «Нептун» можна використовувати для знищення ворожих кораблів та берегових радіоконтрастних цілей.

До складу комплексу входять: рухомий командний пункт РКП-360, який використовується для автоматизованого управління складовими частинами «Нептуна» та забезпечення зв’язку. Обслуговують цей пункт п’ятеро осіб. Також комплекс складається із уніфікованої пускової установки УСПУ-360, транспортно-заряджальної машини ТЗМ-360, розрахунок якої складають троє осіб, транспортна машина ТМ-360, комплект наземного обладнання КМО та сама ракета класу «Нептун». Вага ракети 870 кг, максимальна дальність пуску — 280 км.

За словами Згурця, пропонована структура ракетного комплексу 360МЦ має в майбутньому складатися з командного пункту, трьох стартовий батарей, технічної батареї та підрозділів забезпечення.

Тактико-технічні характеристики комплексу «Нептун»:

Дальність стрільби: від семи до 280 км.

Віддаленість стартової позиції від берегової смуги — не більше 25 км.

Максимальна кількість ракет Р-360 в одному залпі — 24 одиниці.

Інтервал пуску в залпі — від 3 до 5 сек.

Час розгортання комплексу на новій позиції — до 15 хв.

Запас руху комплексу по суходолу — до 1 тис. км.

Нагадаємо, 5 квітня в Одеській області військові випробували нові крилаті ракети «Нептун», які вироблені українськими оборонними підприємствами. Зброярам вдалося збільшити радіус дії ракет та обладнати їх більш потужною бойовою частиною.