Украинский комплекс «Нептун». Фото: Сергей Згурец в Facebook

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Стали известны характеристики и новые детали украинского комплекса крылатых ракет РК-360МЦ, который более известен как «Нептун».

На днях в Одесской области состоялись испытания крылатых ракет, военные продемонстрировали состав комплекса: подвижный командный пункт РКП-360, унифицированную пусковую установку УСПУ-360, транспортно-заряжающую машину ТЗМ-360 и транспортную машину ТМ-360. Военный эксперт Сергей Згурец решил раскрыть технические характеристики и особенности боевой единицы. Соответствующую информацию он разместил 9 апреля на собственной странице в Facebook.

По его информации, ЖК-360МЦ — это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой Р-360. «Нептун» можно использовать для уничтожения вражеских кораблей и береговых радиоконтрастных целей.

В состав комплекса входят: подвижной командный пункт РКП-360, который используется для автоматизированного управления составными частями «Нептуна» и обеспечения связи. Обслуживают этот пункт пять человек. Также комплекс состоит из унифицированной пусковой установки УСПУ-360, транспортно-заряджальной машины ТЗМ-360, расчет которой составляют три человека, транспортная машина ТМ-360, комплект наземного оборудования КМО и сама ракета класса «Нептун». Вес ракеты 870 кг, максимальная дальность пуска — 280 км.

По словам Згурца, предлагаемая структура ракетного комплекса 360МЦ будет в будущем состоять из командного пункта, трех стартовый батарей, технической батареи и подразделения обеспечения.

Тактико-технические характеристики комплекса «Нептун»:

Дальность стрельбы: от семи до 280 км.

Удаленность стартовой позиции от береговой полосы — не более 25 км.

Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе — 24 единицы.

Интервал пуска в залпе — от 3 до 5 сек.

Время развертывания комплекса на новой позиции — до 15 минут.

Запас движения комплекса по суше — до 1 тыс. км.

Напомним, 5 апреля в Одесской области военные испытали новые крылатые ракеты «Нептун», произведенные украинскими оборонными предприятиями. Оружейникам удалось увеличить радиус действия ракет и оснастить более мощной боевой частью.