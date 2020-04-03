Пожар в Киеве. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n136216-kiev-zatyanulo-dymom-na-vinogradare-vspyhnul-masshtabnyy-pojar-video.html

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Пожар в Киеве произошел 3 апреля. На жилом массиве Виноградарь пылают остатки садов, где когда-то выращивали овощи. Сейчас здесь строят новые жилые комплексы и ТРЦ.

В некоторых местах полиция вынуждена была перекрыть движение, потому что из-за густого дыма ничего не видно. Об этом сегодня сообщается в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.

На Виноградаре горят остатки садов. Именно тех садов, где сейчас активно строятся новые ЖК и ТЦ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар уже на улице Ивана Выговского, загорелись гаражи. Рядом находится автозаправочная станция. Сотрудники АЗС расчищают кусты, чтобы огонь сюда не добрался.

Причина пожара пока неизвестна. Из видео, которое публикуют в сети, видно, что огонь распространился на значительную площадь.

Напомним, в Одесской области на днях произошел масштабный пожар. В Нижнеднестровском национальном природном парке горела сухая растительность, пожар охватил 6 гектаров. Огонь уничтожил уникальные плавни и разрушил гнезда многочисленных птиц, которые сейчас высиживают птенцов.