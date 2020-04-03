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Ракурс
Пожежа в Києві. Фото: tsn.ua

Київ затягнуло димом: на Виноградарі спалахнула масштабна пожежа (ВІДЕО)

3 кві 2020, 17:20
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Пожежа в Києві сталася 3 квітня. На житловому масиві Виноградар палають залишки садів, де колись вирощували овочі. Наразі тут будують нові житлові комплекси та ТРЦ.

У деяких місцях поліція змушена була перекрити рух, бо через густий дим нічого не видно. Про це сьогодні повідомляється у спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.

На Виноградарі палають залишки садів. Саме тих садів, де зараз активно будуються нові ЖК та ТЦ, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа дісталася вулиці Івана Виговського, загорілися гаражі. Поруч знаходиться автозаправна станція. Співробітники АЗС розчищають хащі, щоб вогонь сюди не дістався.

Причина пожежі наразі невідома. Із відео, яке публікують у мережі, видно, що вогонь поширився на значну площу.

Нагадаємо, в Одеській області днями сталася масштабна пожежа. У Нижньодністровському національному природному парку горіла суха рослинність, пожежа охопила 6 га. Вогонь знищив унікальні плавні і зруйнував гнізда численних птахів, які зараз висиджують пташенят.

Джерело: Ракурс


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