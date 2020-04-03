Карантин в Україні посилюють: в областях вводять обмеження на в’їзд і виїзд

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні продовжили, але в уряді вважають, що цих заходів недостатньо. Карантинні заходи посилюються, тому що в країні щодня зростає кількість заражених коронавірусом. Кабінет міністрів зобов’язав обласні державні адміністрації, а також Київську міську державну адміністрацію створити контрольно-пропускні пункти на в’їздах і виїздах з територій областей та встановити особливий режим пропуску громадян.

Для роботи даних КПП можна залучати в установленому порядку працівників Міністерства внутрішніх справ, військовослужбовців, працівників і транспортні засоби підприємств і організацій незалежно від форми власності. Про це йдеться у постанові Кабміну № 255, повідомляє Урядовий портал.

Кабмін доручив встановити особливий режим на в’їздах і виїздах із території областей громадян і транспортних засобів, а також організувати моніторинг стану здоров’я громадян за допомогою температурного скринінгу. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, що переміщення між областями буде обмежено.

Крім того, ОДА повинні забезпечити облаштування спеціалізованих установ для організації обсервації (ізоляції) громадян. Також необхідно вирішити питання, пов’язані з організацією харчування і транспортування до місць обсервації осіб, у тому числі від пунктів пропуску через державний кордон або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї.

ОДА також повинні організувати проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах.

У разі необхідності ОДА повинні забезпечити відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення їх до надання медичної допомоги хворим.

Уряд також доручив ОДА вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб на самоізоляції.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін заборонив відвідувати установи та заклади, що надають паліативну допомогу або соціальний захист, у яких тимчасово або постійно проживають або перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями.