В мире растет количество инфицированных коронавирусом людей

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Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться по миру. Эту болезнь уже зафиксировали в 206 странах мира.

Всего уже обнаружены более 1,1 млн случаев инфицирования, более 59,2 тыс. инфицированных умерли, почти 222 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.

В настоящее время больше всего случаев коронавируса обнаружено в США — более 277 тыс., из них более 7,3 тыс. умерли.

На втором месте — Италия с более чем 119 тыс. инфицированных и более чем 14,6 тыс. умерших, на третьем — Испания, где обнаружены более 119 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2, из них более 11 тыс. человек умерли.

Китай, который считается страной, откуда походит эта болезнь, находится на пятом месте с более чем 83,3 тыс. обнаруженных случаев инфицирования и более чем 3,3 тыс. умерших. Там на протяжении уже длительного времени фиксируется сравнительно небольшое количество новых случаев коронавируса и новых смертей инфицированных.

Пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале сообщила, что по состоянию на 20.00 3 апреля за границей от коронавируса умерли пятеро украинцев, 11 — выздоровели. 166 инфицированных граждан Украины проходят лечение за рубежом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал указ, согласно которому в Италию для борьбы с коронавирусом отправится бригада украинских медиков.