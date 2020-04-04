Эпидемия коронавируса: количество инфицированных превысило 1,1 млн, почти 60 тыс. людей умерли (КАРТА)https://racurs.ua/n136233-epidemiya-koronavirusa-kolichestvo-inficirovannyh-prevysilo-1-1-mln-pochti-60-tys-ludey-umerli.htmlРакурс
Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться по миру. Эту болезнь уже зафиксировали в 206 странах мира.
Всего уже обнаружены более 1,1 млн случаев инфицирования, более 59,2 тыс. инфицированных умерли, почти 222 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.
В настоящее время больше всего случаев коронавируса обнаружено в США — более 277 тыс., из них более 7,3 тыс. умерли.
На втором месте — Италия с более чем 119 тыс. инфицированных и более чем 14,6 тыс. умерших, на третьем — Испания, где обнаружены более 119 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2, из них более 11 тыс. человек умерли.
Китай, который считается страной, откуда походит эта болезнь, находится на пятом месте с более чем 83,3 тыс. обнаруженных случаев инфицирования и более чем 3,3 тыс. умерших. Там на протяжении уже длительного времени фиксируется сравнительно небольшое количество новых случаев коронавируса и новых смертей инфицированных.
Пресс-служба МИД Украины в своем Telegram-канале сообщила, что по состоянию на 20.00 3 апреля за границей от коронавируса умерли пятеро украинцев, 11 — выздоровели. 166 инфицированных граждан Украины проходят лечение за рубежом.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал указ, согласно которому в Италию для борьбы с коронавирусом отправится бригада украинских медиков.