Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

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Ракурс

Дональд Трамп уволил генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который осенью прошлого года доложил Конгрессу о жалобе одного из разведчиков на разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта жалоба впоследствии стала основанием для начатой ​​Конгрессом процедуры импичмента, которая, впрочем, не привела к устранению Трампа с должности, сообщает CNN.

Отмечается, что об увольнении Аткинсона Трамп сообщил в письме к Конгрессу.

Для меня как президента, который имеет полномочия назначать и увольнять, важно иметь полную уверенность в тех, кто служит на должностях генеральных инспекторов, — отметил Трамп и добавил, что в отношении Аткинсона уже нет такой уверенности.

Аткинсон покинет эту должность спустя 30 дней. Кто его заменит, Трамп не сообщил.

Это не первый случай, когда Трамп увольняет чиновников, принимавших участие в процедуре импичмента. Так, ранее были уволены представитель Совета нацбезопасности Александр Виндман и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Процедура импичмента Трампа была инициирована 24 сентября прошлого года в связи с телефонным разговором президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля. Оппоненты Трампа считали, что он давил на Зеленского с целью побудить его к проведению расследования в отношении одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в США — Джо Байдена.

Напомним, в феврале Сенат США большинством голосов оправдал Трампа.