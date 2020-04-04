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Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: COVID-19 подтвержден почти у 1,1 тыс. человек, из них 78 — дети (ИНФОГРАФИКА)

4 апр 2020, 10:57
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Коронавирусная болезнь COVID-19 официально подтверждена у 1 тыс. 96 человек в Украине.

Среди инфицированных 78 детей. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Зафиксированы уже 28 случаев смерти от коронавируса. Среди умерших — 19 женщин и девять мужчин. Официально выздоровели 23 человека.

Отмечается, что среди подтвержденных случаев коронавируса 60% процентов составляют люди в возрасте от 30 до 59 лет, 20,7% - люди в возрастной категории от 60 до 100 лет.

В настоящее время Николаевская область остается единственным регионом Украины, за исключением временно оккупированных территорий, где еще официально не обнаружен коронавирус.

Больше всего случаев этого заболевания официально зафиксировано в Черновицкой (206 случаев, из них пять пять летальных), Тернопольской (135 случаев, из них двое летальных) и Ивано-Франковской (94 случая, из них шесть летальных) областях, а также в городе Киеве (195 случаев, из них один летальный).

Напомним, за рубежом от коронавируса умерли пять украинцев, 166 находятся на лечении.

Источник: Ракурс


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