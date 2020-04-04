Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136228-v-chernovickoy-oblasti-jitelyam-zapretili-vyhodit-iz-doma-na-vyhodnyh.html

Ракурс

Карантин в Украине пока не приносит желаемого результата, ежедневно отмечается рост количества инфицированных. В Черновицкой области на выходных местная власть решила ужесточить карантинные меры. С 13.00 4 апреля до 6.00 6 апреля в области вводится режим максимального ограничения перемещения граждан. Жителям запрещается покидать свои дома.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Осачук попросил жителей области до 13.00 4 апреля приобрести продукты питания в достаточном количестве, чтобы запасов хватило до утра понедельника.

Также чиновник призвал население не покидать свои дома до утра 6 апреля. Он отметил, что эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

Осачук уточнил, что власти вынуждены ввести такие меры, чтобы действовать на опережение. Лишь за последние семь суток на территории Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом увеличилось в четыре раза.

По состоянию на вечер 3 апреля в Черновицкой области подтверждены 202 случая коронавирусной инфекции. Пятеро человек умерли, а 11 — выздоровели и были выписаны из больниц.