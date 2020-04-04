«Пленки Ермака»: появилась новая запись о Коломойском, НАБУ сравнивает голос брата главы ОП

Денис Ермак. Фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/n136227-plenki-ermaka-poyavilas-novaya-zapis-o-kolomoyskom-nabu-sravnivaet-golos-brata-glavy-op.html

Ракурс

«Пленки Ермака» дополняются все новыми материалами. В новых обнародованных записях телефонного разговора упоминается имя Игоря Коломойского, через которого якобы хотел решить некие вопросы брат главы Офиса президента.

Запись разговора появилась в соцсетях и его участниками якобы являются Денис Ермак и Дмитрий Штанько, который уже фигурировал в данном скандале.

В разговоре якобы голос Дениса Ермака говорит, что брат позвонил к нему с претензией относительно того, что он втайне ведет переговоры с Коломойским. В ответ якобы Денис заявил, что он пытается самостоятельно решить свои проблемы, так как брат отказал ему в помощи.

Также некие проблемы собеседник пытается урегулировать в судебном порядке, но «расценки» суда его не очень устраивают.

Адвокат Ермака Иван Холондович сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро взяли для экспертизы образцы голоса его клиента. Кроме того, адвокат заявил, что Ермака допросили в качестве свидетеля.

Как ранее писал «Ракурс», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат действовал в одиночку, а президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал расследованием данного дела заняться правоохранительным органам.