«Плівки Єрмака»: з’явився новий запис про Коломойського, НАБУ порівнює голос брата глави ОП

Денис Єрмак. Фото: nashigroshi.org

https://racurs.ua/ua/n136227-plivky-iermaka-z-yavyvsya-novyy-zapys-pro-kolomoyskogo-nabu-porivnuie-golos-brata-glavy-op.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» доповнюються усе новими матеріалами. У нових оприлюднених записах телефонної розмови згадується ім’я Ігоря Коломойського, через якого нібито хотів вирішити якісь питання брат глави Офісу президента.

Запис розмови з’явилася у соціальних мережах і її учасниками нібито є Денис Єрмак і Дмитро Штанько, який вже фігурував у даному скандалі.

У розмові нібито голос Дениса Єрмака каже, що брат подзвонив до нього з претензією щодо того, що він потай веде переговори з Коломойським. У відповідь нібито Денис заявив, що він намагається самостійно вирішити свої проблеми, так як брат відмовив йому в допомозі.

Також деякі проблеми співрозмовник намагається врегулювати в судовому порядку, але «розцінки» суду його не надто влаштовують.

Адвокат Єрмака Іван Холондович повідомив, що співробітники Національного антикорупційного бюро взяли для експертизи зразки голосу його клієнта. Крім того, адвокат заявив, що Єрмака допитали у якості свідка.

Як раніше писав «Ракурс», глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат діяв сам, а президент України Володимир Зеленський рекомендував розслідуванням даної справи зайнятися правоохоронним органам.