Страны ОПЕК могут договориться относительно цен на нефть, фото: iranpetronet.com

https://racurs.ua/n136242-ceny-na-neft-strany-opek-perenesli-ekstrennyy-sammit-po-sokrascheniu-dobychi-smi.html

Ракурс

Саммит стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, цены на которую в последнее время значительно упали, перенесен с 6 апреля на другую дату.

Вероятно, он состоится в виртуальном режиме 8 или 9 апреля. Об этом со ссылкой на свои источники в ОПЕК сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что перенос саммита обеспечит больше времени для переговоров по сокращению добычи нефти.

На этой неделе цены на нефть начали расти после длительного периода значительного падения, спровоцированного отсутствием договоренностей между странами-экспортерами нефти.

Основанием для оптимизма относительно цен у участников рынка стал телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 30 марта, а также ожидания, что 6 апреля состоится экстренный саммит ОПЕК, о необходимости проведения которого заявила Саудовская Аравия.

Кроме того, 2 апреля президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что добыча нефти в мире может уменьшиться на 15 млн баррелей в сутки. Однако подробно этот вопрос раскрывать не стал.

Сейчас на фоне последних новостей стоимость нефти марки Brent приближается к 35 долл. США за баррель.

Напомним, аналитический центр Goldman Sachs недавно признал Россию наиболее уязвимой к падению цен на нефть страной.