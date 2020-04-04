Країни ОПЕК можуть домовитися щодо цін на нафту, фото: iranpetronet.com

https://racurs.ua/ua/n136242-ciny-na-naftu-krayiny-opek-perenesly-ekstrenyy-samit-schodo-skorochennya-vydobutku-zmi.html

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Саміт країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти, ціни на яку останнім часом значно впали, перенесено з 6 квітня на іншу дату.

Ймовірно, він відбудеться у віртуальному режимі 8 або 9 квітня. Про це з посиланням на свої джерела в ОПЕК повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що перенесення саміту забезпечить більше часу для переговорів щодо скорочення добування нафти.

Цього тижня ціни на нафту почали зростати після тривалого періоду значного падіння, спровокованого відсутністю домовленостей між країнами-експортерами нафти.

Підставою для оптимізму щодо цін в учасників ринку стала телефонна розмова між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним 30 березня, а також очікування, що 6 квітня відбудеться екстрений саміт ОПЕК, про необхідність проведення якого заявила Саудівська Аравія.

Крім того, 2 квітня президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері заявив, що добування нафти у світі може зменшитися на 15 млн барелів у добу. Однак детально це питання розкривати не став.

Наразі на тлі останніх новин вартість нафти марки Brent наближається до 35 дол. США за барель.

Нагадаємо, аналітичний центр Goldman Sachs нещодавно визнав Росію найбільш вразливою до падіння цін на нафту країною.