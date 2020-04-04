У Москві зчинили істерику через відмову ООН скасувати санкції у зв’язку з пандемією, фото — Дело

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Санкції проти Росії залишаються і це вряди годи викликає істерики Москви. Чергова сталася сьогодні — так МЗС РФ відреагувало на провал в ООН їхньої ініціативи на тлі світової коронавірусної кризи позбутися санкцій.

Москва вибухнула обуренням, оскільки провалилася спроба проголосувати їхній варіант резолюції щодо координації зусиль у боротьбі з пандемією. В офіційному коментарі МЗС Росії, який розповсюдив офіційний сайт відомства, йдеться про те, що Російська Федерація «наполегливо закликає зміцнити міжнародну солідарність перед лицем пандемії COVID-19» і вітає резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про солідарність у боротьбі з пандемією.

Однак росіяни обурилися, що в ООН відмовилися консенсусно ухвалити їхній проект Декларації про солідарність у боротьбі з пандемією. Цьому, за словами росіян, завадили США, Велика Британія і ЄС, яких підтримали Україна і Грузія.

В МЗС РФ вважають, що ці країни «навіть на тлі глобальної епідемічної загрози не вважали за можливе відмовитися від політизованих підходів» і «не розпрощалися зі своєю санкційною політикою».

Нагадаємо, що 3 квітня Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу Росії щодо скасування односторонніх санкцій через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2. Натомість ухвалили резолюцію «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням», яка закликає «активізувати міжнародне співробітництво» для протидії пандемії.

Росія ж наполягала на своєму варіанті резолюції під назвою «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)». Він містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.