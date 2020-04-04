Черги за продуктами і порожні вулиці: як у Чернівцях дотримуються «комендантської години», фото — Pavlovskiy News

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Карантин у Чернівцях доповнився особливою вимогою місцевої влади. Вчора голова ОДА Сергій Осачук анонсував дводенне максимальне обмеження будь-якого пересування людей в регіоні.

Чернівчани послухалися голову адміністрації і вулиці міста спорожніли. Проте перед цим сотні людей штурмували магазини, щоб запастися продуктами.

За годину до початку режиму максимального обмеження пересування на дві доби в обласному центрі утворилися величезні черги під продуктовими та продовольчими магазинами.

Згодом вулиці спорожніли. Записи з веб-камер відеоспостереження на вулицях Чернівців засвідчують, що більшість жителів все ж прислухалися і ізолювались вдома. Тільки на деяких вулицях у центрі міста можна побачити рідкісних пішоходів.

Водночас частина мешканців висловлює в соцмережах обурення через заяву голови Чернівецької ОДА про посилення карантинних обмежень. Вона начебто спричинила паніку та ажіотаж.

Сьогодні Осачук у новому зверненні розповів, що влада проводитиме дезінфекцію доріг і вулиць тричі на день.

Хочемо стати першим регіоном, де починається динаміка на зниження, — заявив голова ОДА, але відзначив, що кількість інфікованих ще більш зросла — із 202 учора увечері до 225.

Учора Осачук в Фейсбуці анонсував з 13.00 суботи до 6.00 понеділка режим максимального обмеження будь-якого пересування людей. При цьому він закликав земляків запастися продуктами.

Зараз Чернівецький регіон знаходиться на лідируючих позиціях за кількістю підтверджених захворювань. Попереду тільки столиця з 215 інфікованими.