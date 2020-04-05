Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус не знает возрастных ограничений. Если раньше считалось, что в группе риска находятся пожилые люди, то сейчас можно говорить, что дети не менее тяжело переносят заболевание. В Черновицкой детской областной больнице в реанимационное отделение помещены двое маленьких пациентов в тяжелом состоянии. У детей подозревают коронавирус, они находятся на кислородной дотации.

В реанимационном отделении Черновицкой областной клинической больницы оказывают помощь трем больным с коронавирусом и двум пациентам с подозрением на COVID-19. Двое тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, остальные пациенты находятся на кислородной дотации, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находятся трое пациентов. У одного пациента подтвержден COVID-19, у другого — подозрение на заражение. Третий пациент был доставлен сегодня ночью в тяжелом состоянии и сразу подключен к аппарату ИВЛ.

Трое пациентов в тяжелом состоянии в реанимации Черновицкой городской больницы № 1. У двух коронавирус подтвержден, один — под подозрением.

Трое пациентов с пневмонией находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице на кислородной дотации. У всех есть подозрение на коронавирус.

Как ранее писал «Ракурс», в Черновицкой области на выходных местная власть решила ужесточить карантинные меры. С 13.00 4 апреля до 6.00 6 апреля в области действует режим максимального ограничения перемещения граждан.