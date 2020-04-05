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Ракурс
Коронавирус в Италии. Фото: Известия

Коронавирус в Италии вызвал всплеск преступности: итальянцы воруют продукты в супермаркетах

5 апр 2020, 17:50
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Коронавирус в Италии спровоцировал всплеск преступности. У многих итальянцев после месяца карантина заканчиваются деньги и люди идут на преступления, чтобы добыть себе пропитание.

Часть населения на юге Италии работала в «теневой экономике». После введения карантина люди утратили работу и не могут рассчитывать на пособие по безработице. Это привело к обнищанию итальянцев, которые не могут себе позволить купить продукты питания, сообщает CNN.

В стране участились случаи воровства продуктов из супермаркетов. В соцсетях появляются призывы к протестам и массовым грабежам. Некоторые некогда законопослушные граждане попросту отказываются платить за продукты на кассах.

В провинции Апулия на юге страны недавно угнали грузовики с продуктами. А на Сицилии в Палермо сразу два десятка посетителей супермаркета отказались оплачивать покупки.

Следует отметить, что практически в каждом итальянском магазине установлена тележка, в которую можно положить продукты для бедных. В многоквартирных домах часто можно увидеть под дверями пакеты с продуктами, которые собирают неравнодушные граждане для утративших работу сограждан.

В полиции понимают, что многие итальянцы требуют помощи, но мало кто за ней обращается к государству из чувства собственного достоинства.


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