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Ракурс
Украинские медики улетают в Италию. Фото: Диалог.UA

Итальянцы встретили украинских медиков песнями Русланы (ВИДЕО)

5 апр 2020, 15:52
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В итальянском городе Неаполе очень тепло встретили украинских медиков, которые приехали помогать своим коллегам в Италии бороться с коронавирусом. В бизнес-центре Неаполя на полную громкость включили песни Русланы.

Таким жестом жители выразили благодарность украинцам за солидарность и гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщил в Facebook генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

Дипломат опубликовал видео, на котором слышно, как над Неаполем звучит песня Русланы «Дикие танцы».

Как известно, 4 апреля группа украинских медиков в составе 20 человек вылетела в Италию. Украинские врачи на протяжении двух недель будут помогать бороться с пандемией коронавируса.

Также вскоре в Италию из Украины в качестве гуманитарной помощи будет отправлена партия спиртовых дезинфицирующих средств. Кроме этого, готовится к отправке реанимационный вертолет.

Источник: Ракурс


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