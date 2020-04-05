Украинские медики улетают в Италию. Фото: Диалог.UA

https://racurs.ua/n136271-italyancy-vstretili-ukrainskih-medikov-pesnyami-ruslany-video.html

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В итальянском городе Неаполе очень тепло встретили украинских медиков, которые приехали помогать своим коллегам в Италии бороться с коронавирусом. В бизнес-центре Неаполя на полную громкость включили песни Русланы.

Таким жестом жители выразили благодарность украинцам за солидарность и гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщил в Facebook генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

Дипломат опубликовал видео, на котором слышно, как над Неаполем звучит песня Русланы «Дикие танцы».

Как известно, 4 апреля группа украинских медиков в составе 20 человек вылетела в Италию. Украинские врачи на протяжении двух недель будут помогать бороться с пандемией коронавируса.

Также вскоре в Италию из Украины в качестве гуманитарной помощи будет отправлена партия спиртовых дезинфицирующих средств. Кроме этого, готовится к отправке реанимационный вертолет.