Українські медики відлітають до Італії. Фото: Діалог.UA

https://racurs.ua/ua/n136271-italiyci-zustrily-ukrayinskyh-medykiv-pisnyamy-ruslany-video.html

Ракурс

В італійському місті Неаполь дуже тепло зустріли українських медиків, які приїхали допомагати своїм колегам в Італії боротися із коронавірусом. У бізнес-центрі Неаполя на повну гучність включили пісні Руслани.

Таким жестом жителі висловили подяку українцям за солідарність і гуманітарну допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу, повідомив у Facebook генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький.

Дипломат опублікував відео, на якому чутно, як над Неаполем лунає пісня Руслани «Дикі танці».

Як відомо, 4 квітня група українських медиків у складі 20 осіб вилетіла до Італії. Українські лікарі на протязі двох тижнів будуть допомагати боротися з пандемією коронавірусу.

Також незабаром до Італії з України в якості гуманітарної допомоги буде відправлена ​​партія спиртових дезінфікуючих засобів. Крім цього, готується до відправки реанімаційний вертоліт.