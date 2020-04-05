Карантин в Запорожье: с понедельника в городе возобновляется работа общественного транспорта

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136269-karantin-v-zaporoje-s-ponedelnika-vozobnovlyaetsya-rabota-obschestvennogo-transporta.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили и с понедельника по всей стране вводятся дополнительные ограничения для передвижения граждан. Но мэр Запорожья Владимир Буряк принял решение о восстановлении работы общественного транспорта в городе с 6 апреля.

Об этом Буряк сообщил на своей страничке в Facebook.

Градоначальник заявил, что Министерство здравоохранения рекомендовало запретить работу общественного транспорта кроме трамваев и троллейбусов. Однако в Запорожье необходимо как-то добираться на работу медикам, работникам коммунальных предприятий, продавцам магазинов и аптек, а также всем, кто не может работать дистанционно.

Буряк посоветовался с юристами и принял решение о возобновлении с понедельника работы общественного транспорта в Запорожье. Мэр города уточнил, что он руководствовался постановлением Кабмина № 255 от 2 апреля 2020 года.

В городе в понедельник на маршруты выйдут большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы. Буряк уточнил, что в транспорт будут пускать только в масках или респираторах.

Тем не менее, мэр Запорожья призвал всех граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Как ранее писал «Ракурс», Кабинет министров ввел запрет на пребывание граждан без масок во всех общественных местах. За нарушение правил карантина украинцам грозят штрафы. Новые ограничения вступают в действие с 6 апреля.