Карантин продлили: правительство сообщило о транспортных новациях, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n136211-kabmin-obyasnil-kogo-i-kak-budet-vozit-obschestvennyy-transport-na-vremya-prodleniya-karantina.html

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Карантин в Украине продлили, поэтому правительство уточнило правила и требования к пассажирским перевозкам в общественном транспорте.

Кабмин в отдельном постановлении выписал, какие именно категории пассажиров имеют право ездить, а также правила поведения в общественном транспорте на время карантина.

В постановлении № 255 от 2 апреля, которое обнародовали на сайте правительства, говорится, что разрешаются перевозки работников тех учреждений, которые обеспечивают охрану здоровья, работу продовольственных магазинов, органов власти, обеспечение коммуникациями, водой и электроэнергией, банковскими услугами.

В общественном транспорте спецрейсами будут перевозить и правоохранителей, сотрудников сферы обороны и гражданской обороны, а также объектов, имеющих непрерывный промышленный цикл.

Обязательное условие для таких перевозок — обеспечение водителей и пассажиров респираторами или масками. Правительство разрешило также использовать и маски, изготовленные самостоятельно.

Маршруты движения должны согласовываться с Национальной полицией. Метро в Киеве, Харькове и Днепре оставили закрытым.

Правительство разрешило «Укрзализныце» осуществлять специальные пассажирские рейсы по Украине, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае. Их должны согласовать с Министерством инфраструктуры. Если речь идет о межгосударственном рейсе, то согласование необходимо и от МИДа, а также Госпогранслужбы.

Напомним, что в Киеве с понедельника, 23 марта, коммунальные автобусы и троллейбусы перевозят только медработников, спасателей, полицию, специалистов ЖКХ, продавцов. Они могут зайти в транспорт только по спецпропускам и только в масках.