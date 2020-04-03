Карантин продовжили: уряд повідомив про транспортні новації, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n136211-kabmin-roztlumachyv-kogo-i-yak-vozytyme-gromadskyy-transport-na-chas-prodovjennya-karantynu.html

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Карантин в Україні продовжили, тому уряд уточнив правила і вимоги до пасажирських перевезень у громадському транспорті.

Кабмін в окремій постанові виписав, які саме категорії пасажирів мають право їздити, а також правила поведінки у громадському транспорті на час карантину.

У постанові № 255 від 2 квітня, яку оприлюднили на сайті уряду, йдеться про те, що дозволяються перевезення працівників тих установ, які забезпечують охорону здоров’я, роботу продовольчих магазинів, органів влади, забезпечення комунікаціями, водою та електроенергією, банківськими послугами.

У громадському транспорті спецрейсами перевозитимуть й правоохоронців, співробітників сфери оборони та цивільного захисту, тих об'єктів, що мають безперервний промисловий цикл.

Обов’язкова умова для таких перевезень — забезпечення водіїв та пасажирів респіраторами або масками. Уряд дозволив використовувати й маски, виготовлені самостійно.

Маршрути руху мусять узгоджуватися з Національною поліцією. Метро у Києві, Харкові і Дніпрі залишили закритим.

Уряд дозволив «Укрзалізниці» здійснювати спеціальні пасажирські рейси по Україні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку. Його має погодити Міністерством інфраструктури. Якщо йдеться про міждержавний рейс, то погодження необхідне і від МЗС та Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що у Києві з понеділка, 23 березня, комунальні автобуси і тролейбуси перевозять тільки медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців ЖКГ, продавців. Вони можуть зайти у транспорт тільки за спецперепустками та лише у масках.