Пограничники задержали украинцев, которые нарушили условия самоизоляции

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Карантин в Украине будет длиться по меньшей мере до 24 апреля, а все лица, которые приезжают в страну, должны подписывать соглашение о самоизоляции или обсервации на 14 дней.

Однако не все выполняют условия самоизоляции. За прошедшие сутки пограничники на пунктах пропуска задержали трех украинцев, которые хотели сбежать за границу от самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Двух нарушителей пограничники обнаружили в пунктах пропуска «Бачевск» и «Сеньковка», еще одного остановили в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией.

На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным соглашениям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Им грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Также отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины, а именно — проводят температурный скрининг, опрос о самочувствии, собирают согласия на самоизоляцию путешествующих.

Напомним, при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.