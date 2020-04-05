Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

https://racurs.ua/n136265-sobaka-novaya-valuta-a-v-golovah-sovok-reakciya-socsetey-na-ujestochenie-karantina-foto.html

Ракурс

Карантин в Украине будет ужесточен с 6 апреля. В частности, постановлением Кабинета министров запрещается выходить на улицу без масок, передвигаться группами более двух человек, посещать парки, проводить массовые собрания и другое.

На такие запреты отреагировали многие пользователи соцсетей: некоторые из них критикуют нововведения, другие — называют их пережитками совкового прошлого, третьи — делают тематические мемы. «Ракурс» собрал самые интересные реакции на новость об ужесточении карантинных мер.

Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий. Штраф — крайняя стадия. Там сначала делают все возможное, чтобы человек его избежал, — написал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

Некоторые предлагают ввести новый вид развлечений: показывать друзьям или родственникам свои прогулки по городу, если вы живете в стране, где еще не запретили выходить на улицу.

Ведущий Богдан Буткевич написал эмоциональный пост, раскритиковав новое правительство, ведь теперь люди вынуждены будут ходить в одной и той же, возможно, далеко не новой маске, которую им удалось купить. Ведь дефицит средств защиты до сих пор существует.

Другие ищут в этом и позитив.

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко пишет, что наступили времена, когда «собака становится новой национальной валютой».

Как сообщалось, правительство приняло постановление, согласно которому будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей.