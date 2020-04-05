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Ракурс
Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

Собака — новая валюта, а в головах «совок»: реакция соцсетей на ужесточение карантина (ФОТО)

5 апр 2020, 13:46
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Карантин в Украине будет ужесточен с 6 апреля. В частности, постановлением Кабинета министров запрещается выходить на улицу без масок, передвигаться группами более двух человек, посещать парки, проводить массовые собрания и другое.

На такие запреты отреагировали многие пользователи соцсетей: некоторые из них критикуют нововведения, другие — называют их пережитками совкового прошлого, третьи — делают тематические мемы. «Ракурс» собрал самые интересные реакции на новость об ужесточении карантинных мер.

Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий. Штраф — крайняя стадия. Там сначала делают все возможное, чтобы человек его избежал, — написал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Некоторые предлагают ввести новый вид развлечений: показывать друзьям или родственникам свои прогулки по городу, если вы живете в стране, где еще не запретили выходить на улицу.

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Ведущий Богдан Буткевич написал эмоциональный пост, раскритиковав новое правительство, ведь теперь люди вынуждены будут ходить в одной и той же, возможно, далеко не новой маске, которую им удалось купить. Ведь дефицит средств защиты до сих пор существует.

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Другие ищут в этом и позитив.

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко пишет, что наступили времена, когда «собака становится новой национальной валютой».

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Новые ограничения из-за карантина возмутили пользователей соцсетей. Фото: Фейсбук, Твиттер

Как сообщалось, правительство приняло постановление, согласно которому будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей.


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