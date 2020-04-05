Нові обмеження через карантин обурили користувачів соцмереж. Фото: GONI Мемасі у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n136265-sobaka-nova-valuta-a-u-golovah-sovok-reakciya-socmerej-na-posylennya-karantynu-foto.html

Ракурс

Карантин в Україні буде посилений з 6 квітня. Зокрема, постановою Кабінету міністрів забороняється виходити на вулицю без масок, пересуватися групами більше двох осіб, відвідувати парки, проводити масові зібрання і інше.

На такі заборони відреагували багато користувачів соцмереж: деякі з них критикують нововведення, інші — називають їх наслідком совкового минулого, треті — роблять тематичні меми. «Ракурс» зібрав найцікавіші реакції на новину про посилення карантинних заходів.

Закрити, заборонити, штрафувати! Цей совок глибоко сидить в головах влади, незалежно від її прогресивності і новизни. Ще посилаються на західні стандарти. Але, на відміну від цивілізованих країн, у нас з легкістю проходять етап створення умов. Штраф — крайня стадія. Там спочатку роблять все можливе, щоб людина його уникнула, — написав народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.

Деякі пропонують ввести новий вид розваг: показувати друзям або родичам свої прогулянки містом, якщо ви живете у країні, де ще не заборонили виходити на вулицю.

Ведучий Богдан Буткевич написав емоційний пост, розкритикувавши новий уряд, адже тепер люди змушені будуть ходити в одній і тій же, можливо, далеко не новій масці, яку їм вдалося купити. Адже дефіцит засобів захисту досі існує.

Інші шукають в цьому і позитив.

Нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко пише, що настали часи, коли «собака стає новою національною валютою».

Як повідомлялося, уряд прийняв постанову, згідно з якою буде заборонено пересуватися вулицями більш ніж по двоє людей, окрім випадків супроводу дітей.