Во Львове зафиксировали первую смерть от COVID-19

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Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы 1 тыс. 251 человек, летальных исходов — 32. Во Львовской области зафиксирован первый смертельный случай от COVID-19.

Умер мужчина 1950 года рождения. Его сердце остановилось 4 апреля. Об этом сообщает штаб оперативного информирования о ситуации с коронавирусом во Львове в своем Telegram-канале.

Мужчину госпитализировали 30 марта, однако результаты теста на коронавирус были получены лишь сегодня утром. Отмечается, что у умершего была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у пациента были сопутствующие болезни, в частности сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

В то же время на Закарпатье из больницы выписали первую пациентку, у которой был диагностирован COVID-19. Дважды тесты полимерно-цепной реакции на COVID-19 показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Для того, чтобы сказать, что женщина полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Однако пока что пациентка находится под наблюдением врачей дома.

Всего в области диагноз коронавирусной инфекции методом ПЦР подтвержден у 28 закарпатцев. Одна больная с установленным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии, еще один с COVID-19 в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Украине зафиксирован уже 1 тыс. 251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди всех больных к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 18 человек, а общее количество госпитализированных — 624 человека.