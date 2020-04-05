У Львові зафіксували першу смерть від COVID-19

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Коронавірусом в Україні інфіковані 1 тис. 251 особа, летальних випадків — 32. У Львівський області зафіксований перший смертельний випадок від COVID-19.

Помер чоловік 1950 року народження. Його серце зупинилося 4 квітня. Про це повідомляє штаб оперативного інформування щодо ситуації із захворюванням на коронавірус у Львові у своєму Telegram-каналі.

Чоловік був госпіталізований 30 березня, проте результати тесту на коронавірус були отримані лише сьогодні зранку. Зазначається, що у померлого була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Також у пацієнта були супутні хвороби, зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

Водночас на Закарпатті з лікарні виписали першу пацієнтку, в якої було діагностовано COVID-19. Двічі тести полімерно-ланцюгової реакції на COVID-19 показали негативний результат. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Для того, щоб сказати, що жінка повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Проте наразі пацієнтка перебуває під наглядом лікарів удома.

Загалом в області діагноз коронавірусної інфекції методом ПЛР підтверджено у 28 закарпатців. Одна хвора з встановленим діагнозом COVID-19 перебуває у тяжкому стані, ще одна особа з COVID-19 — у тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня в Україні зафіксовано вже 1 тис. 251 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед усіх хворих на апараті штучної вентиляції легень перебувають 18 осіб, а загальна кількість госпіталізованих — 624 особи.