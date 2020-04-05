В Україні понад 1,2 тис. хворих на коронавірус, 18 інфікованих підключені до апаратів ШВЛ

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Коронавірус в Україні продовжує ширитись. Станом на ранок 5 квітня зафіксовано вже 1 тис. 251 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Це на 156 хворих більше, ніж минулої доби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на ранковому брифінгу 5 квітня додав, що з цих 156 випадків 12 — діти. 55 осіб було госпіталізовано, жоден з них не у тяжкому стані. Серед усіх хворих на апараті штучного дихання перебувають 18 осіб, а загальна кількість госпіталізованих — 624 особи.

Якщо ми подивимось статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 осіб до 1−1,2 тис., то можна сказати наступні цифри: Італія цей шлях пройшла за шість днів, Іспанія — сім днів, США — вісім днів, Україна — дев’ять днів, — зазначив Ляшко.

За останню добу найбільше хворих зареєстрували у Києві (31 випадок), Тернопільській (25 нових хворих) та Кіровоградській (18 інфікованих) областях. Наразі найбільше хворих на коронавірус зареєстровано у Києві (225 випадків), Чернівецькій області (220 випадків) та Тернопільській області — 160 інфікованих.

Серед інфікованих 55% — жінки, 45% — чоловіки. 74% хворих на коронавірус — особи віком від 30 до 69 років.

Загальна кількість осіб в Україні, що померли від коронавірусу, — 32. Зазначається, що 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а у деяких осіб були поєднанні захворювання. Одужали 25 осіб.

Лабораторія Центру громадського здоров’я зробила за останню добу 1 тис. 367 тестів на коронавірус.

Зазначимо, у Києві інфіковані вже 245 осіб. За останню добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину.