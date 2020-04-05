https://racurs.ua/ua/n136260-u-kyievi-vje-chotyry-letalni-vypadky-vid-koronavirusu-infikovanyh-245.html

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Коронавірусом у Києві інфіковані вже 245 осіб. За останню добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину.

Також за добу через COVID-19 померла ще одна людина — 71-річний чоловік. Це вже четвертий летальний випадок у Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли 18 жінок віком від 21 до 78 років та 13 чоловіків віком від 19 до 78 років. Десятьох з них госпіталізували до столичних лікарень, ще 21 лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків.

Зазначається, що тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно за кордон.

Інші меж України не залишали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ. І що всі заклики дотримуватися обмежень — це не пусті слова і не страшилки! — зазначив Кличко.

Найбільше інфікованих у Солом’янському, Печерському, Шевченківському та Дарницькому районах столиці.

Нагадаємо, раніше було опубліковано розпорядження КМДА, згідно з яким при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.