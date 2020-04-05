При в'їзді в Київ пасажирам та водіям вимірюватимуть температуру

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Карантин у Києві посилюється. Відтепер при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.

Без проведення термометрії правоохоронці не допускатимуть в’їзд на територію Києва. Відповідне розпорядження № 12 опублікували у Київській міській державній адміністрації.

Варто зазначити, що раніше тим, хто в’їжджав до столиці, температурний скринінг проводили вибірково.

Також не будуть допускатися для в’їзду у столицю особи з ознаками гострих респіраторних інфекцій, якщо вони не будуть згодні відправитися на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію. Громадянам, які мають бути на самоізоляції чи обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Окрім того, вимірювання температури будуть щодня проводити працівникам закладів громадського харчування і продовольчої торгівлі. У разі високої температури таких працівників будуть не допускати до роботи.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що заборону на пересування особистими авто можуть ввести в столиці. Він зазначив, що заборону введуть в разі найгіршого сценарію розвитку подій, але «столична влада сподівається на хороший сценарій».

Заборона на приватний транспорт буде діяти, якщо влада побачить різке зростання захворюваності, коли «можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей». Кличко вважає, що такі кроки застерігають від помилок, які зроблені в США, Італії або Іспанії.